“Per la Calabria dovrà essere l’anno del riscatto, del sano orgoglio collettivo, della rinascita, della ripresa concreta, dell’affermazione del senso della comunità dell’impegno condiviso per la riduzione delle tante diseguaglianze che hanno determinato povertà, immigrazione, spopolamento, desertificazione industriale”. Lo afferma, in un messaggio sulla sua pagina Facebook, il docente universitario Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione per il Movimento 5 stelle. “Usciamo dalla rete, parliamoci, riscopriamo – aggiunge Aiello – il gusto del confronto delle esperienze, uniamo le nostre energie, le nostre intelligenze, il nostro entusiasmo. Possiamo farcela: possiamo bonificare la politica, creare occupazione, migliorare la sanità, programmare il futuro della nostra terra da qui ai prossimi 10 anni. Come diceva Gioacchino da Fiore – sostiene il candidato governatore M5s – è prossimo l’avvento del Terzo Stato, quello della libertà”.

Aiello poi formula “auguri ai miei avversari Filippo Callipo, Jole Santelli e Carlo Tansi: rilancio loro il mio appello perché la campagna elettorale sia fatta di contenuti e di impegni precisi, perché le regole del confronto vengano rispettate, perché i partiti non facciano le solite promesse elettorali di posti, aiutini e favori e perché ognuno di noi contribuisca alla piena libertà del voto, che no può essere condizionato o pilotato. Auguri alla Calabria e a tutti noi calabresi, perché siamo persone leali, concrete e operose, piene di valori intramontabili a partire dalla solidarietà. Il 2019 – rileva il candidato presidente della Regione per il M5s – è stato un anno difficile, basti pensare all’emergenza della sanità e dell’inquinamento spesso diffuso. Sappiamo poi che il bilancio della Regione non sta affatto bene, quindi chi vincerà queste elezioni dovrà anzitutto garantire i diritti fondamentali ai più deboli e contrastare la povertà. Ricordo comunque il Reddito di cittadinanza che ha alleviato molte sofferenze e ha allontanato molti giovani dalle organizzazioni criminali”. Aiello infine osserva: “Nelle nostre liste sono candidati persone libere, pulite, preparate, affidabili. Siamo con voi con uno spirito nuovo: non c’è più tempo per piangerci addosso e vedere buio e disperazione, è arrivato il momento di rimboccarci le maniche e – conclude il candidato presidente della Regione per il Movimento 5 Stelle – progettare insieme il nostro futuro immaginando come dovrà essere la Calabria tra 5-10 anni”.

