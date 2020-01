“Stamattina ho letto l’intervista a Francesco Bossio, il medico che lavorava nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Crotone e che è stato aggredito dai familiari di un suo paziente. Ricordavo questa storia, si tratta di un fatto che risale allo scorso agosto, che torna prepotente a porre l’attenzione sul sistema sanitario della nostra regione”. Lo afferma Jole Santelli, candidata a Presidente della Regione per il centrodestra. “L’esasperazione dei cittadini che diventa inciviltà e violenza non è giustificabile – prosegue Santelli – anzi va affrontata come priorità assoluta. È per questo che nel nostro programma abbiamo inserito, tra i primi punti, la riduzione delle liste d’attesa e il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza. Prevenzione, facilità di accesso alle cure, accesso in tempi giusti, livello corretto della prestazione sanitaria: è questo che chiedono a gran voce i calabresi. È a questo che lavoreremo in un dialogo necessario e costruttivo con il commissario”. “Approfondiremo l’analisi epidemiologica della popolazione – aggiunge Santelli – la registreremo in una banca dati e solo così saremo in grado di programmare corrette ed articolate politiche di prevenzione, che riducano progressivamente la domanda di cure, ed il necessario carico economico gravante sul sistema. Pensiamo così di avviare davvero il cambiamento di questo stato di degrado della sanità pubblica calabrese”.

