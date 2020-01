Si apre sabato 4 gennaio, a Reggio Calabria, la campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali del 26 gennaio. Appuntamento alle 12 presso palazzo Campanella, nella sala Calipari, con la candidata di Forza Italia alla presidenza della Regione, Jole Santelli. Per questa occasione, interverrà la presidente del gruppo parlamentare azzurro alla Camera, Mariastella Gelmini. E’ una grande sfida tutta femminile. Mai, infatti, una donna ha governato la Calabria nella storia e Jole Santelli non è soltanto l’unica candidata donna, ma è anche la più giovane tra gli aspiranti governatori. Sempre stamattina anche Callipo candidato del centrosinistra, cerca di prendere la scena. «Ci vediamo sabato 4 gennaio a Lamezia Terme. Domande senza filtri. Botta e risposta sul futuro della Calabria. Non ho nulla da nascondere. Vi aspetto: insieme possiamo fare la rivoluzione». Così il candidato alla Presidenza della Regione, Pippo Callipo, ha annunciato sulla sua pagina Facebook l’incontro “100 domande per Pippo” che si terrà sabato, alle 10,30, al T Hotel a Feroleto Antico. Venerdì, intanto, il Movimento 5 Stelle e Calabria Civica hanno presentato, a Catanzaro, il programma elettorale della coalizione a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, il docente universitario Francesco Aiello. All’iniziativa hanno partecipato, oltre al candidato governatore, il sottosegretario ai Beni culturali, Anna Laura Orrico, il coordinatore della campagna elettorale delle Regionali, il deputato M5S Paolo Parentela, l’europarlamentare Laura Ferrara e altri rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle. A chiudere la presentazione, declinando gli aspetti salienti del programma elettorale delle due liste a sostegno di Aiello, è stato lo stesso candidato governatore.

