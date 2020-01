Sanità, associazione dona 10 poltrone all’ospedale di Catanzaro 

Associazione dipendenti ente Regione della Calabria ha donato dieci comode poltrone relax alla Struttura operativa complessa dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Le poltrone permetteranno ai genitori dei piccoli pazienti di assisterli in maniera più confortevole. L’Ader è una onlus che svolge attività in diversi ambiti, come quello dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione. Nei mesi scorsi, l’associazione ha anche donato un ecotomografo al presidio ospedaliero Carlo De Lellis. Alla consegna sono intervenuti Francesco Fazio e Walter Sergi, rispettivamente presidente e segretario dell’Ader e tre consiglieri, Salvatore Cristofaro, Francesco Iannaccari e Alessandro Bitonti.

