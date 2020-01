“Rendere la Calabria una regione normale, con il protagonismo di tutti”. E’ questo l’obiettivo di Angela Robbe, candidata al Consiglio regionale nella lista del Pd nella circoscrizione centro. Robbe, già presidente di Legacoop Calabria e già assessore regionale al Lavoro nell’ultima Giunta, ha presentato martedì 7 gennaio, a Catanzaro, la sua candidatura in un’iniziativa alla quale ha partecipato anche il deputato democrat, Antonio Viscomi. “Le ragioni della mia candidatura – ha detto Robbe – sono legate alla mia esperienza, nella quale ho potuto constatare che possiamo cambiare la Calabria. Abbiamo iniziato un lavoro, questo lavoro va portato avanti perché davvero possiamo diventare una regione in cui si sta bene, in cui si viene e non si va, in cui siamo contenti di vivere, una regione che diventi attrattiva. Gli obiettivi – ha sostenuto la candidata del Pd al Consiglio regionale sono quelli di rendere normale la Calabria, renderla una terra trasparente, renderla una terra in cui le opportunità sono per tutti e non per pochi, una terra in cui i diritti sono esigili e non elargiti. E possiamo raggiungerli con il metodo della trasparenza, con un lavoro sodo, costruttivo, costante, collaborativo, perché c’è bisogno di tutti. Tutti possiamo e dobbiamo contribuire a cambiare la Calabria: io vengo da un’esperienza di cooperazione, e credo che solo con il protagonismo di tutti si possa cambiare la regione. Possiamo farlo insieme. Il candidato presidente ha dimostrato di voler mantenere il punto sulla legalità come base su cui costruire una Calabria nuova: noi ci siamo e possiamo davvero a fare molto”.

