Il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sarà oggi, 8 gennaio, nuovamente in Calabria per alcune iniziative a sostegno della candidatura di Pippo Callipo alle presidenza della regione. La prima tappa di Zingaretti è a Lamezia Terme dove alle ore 15 visiterà il centro regionale di neurogenetica, e a seguire, alle ore 15.30, sarà presso la struttura Progetto Sud dove farà un punto stampa insieme a Pippo Callipo e ai candidati del Pd alle elezioni regionali. Alle ore 17.30 il segretario del Pd sarà a Cosenza per una manifestazione elettorale con Pippo Callipo al Supercinema Modernissimo. “Nel cuore di Pellaro un centro unico dove si parte dalla ricerca e quindi dall’esame epidemiologico, dalla prevenzione e dall’ambiente, per arrivare alla medicina solidale”. Lo afferma l’on Jole Santelli, candidata a Presidente per il centrodestra che ha visitato il centro Refino. “L’avanguardia – prosegue – nel modo di intendere la medicina: professionisti che studiano e si inseriscono nel contesto sociale, e trasferiscono questa esperienza nella ricerca. l’aspetto medico è legato all’aspetto psicologico”. “In Calabria è necessario e urgente creare posti di lavoro vero, per fermare l’emigrazione, ridurre lo spopolamento e far ritornare i tanti giovani che vivono fuori regione”. Lo afferma, in una nota, Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per l’alleanza civica del Movimento 5 Stelle. “Pertanto – prosegue – è indispensabile creare un collegamento forte tra le università, le imprese e il territorio calabrese, che finora la vecchia politica ha ignorato, privilegiando in molti casi il sistema delle clientele e l’assistenzialismo spinto”.

