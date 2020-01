PETRONA'(CZ)/ Una serata unica nonostante il vento e il freddo e qualche spruzzatina di neve che ha reso ancora piu’ suggestiva l’atmosfera dell’Epifania. E’ quanto accaduto durante la manifestazione “Scene del passato”, svoltosi domenica 5 gennaio 2020 nel borgo di Arietta, frazione del comune presilano di Petrona’, nell’alta provincia di Catanzaro, al confine con la provincia di Crotone. Qui l’associazione “A Mano a mano”, guidata dal presidente Vincenzo Talarico, ha ideato tale iniziativa per far conoscere il piccolo borgo di Arietta, situato a 25 minuti dal mare e 20 dalla Sila. Nei centri interni della nostra Calabria non si è ancora persa la buona abitudine di ricordare costumi, gusti, memorie e tradizioni di una volta. Difatti, la festa si è posta l’obiettivo di tramandare il passato del paese, con antichi mestieri come il falegname ed il barbiere, scene ricostruite dal maestro Filippo Marchio. Suoni e colori di una volta hanno reso magica e coinvolgente l’intera rappresentazione, che ha suscitato molto interesse nei numerosi turisti provenienti dal circondario e dall’intera Calabria. Inoltre, una bella occasione anche per gli emigrati tornati nel paese natio per vivere come sempre la magia delle feste natalizie assieme ai propri familiari. Non sono mancati momenti di intrattenimento con canti e suoni degli zampognari, fisarmoniche organetto e tamburelli con Vincenzo Ieraci e la sua band. Un momento di grande festa per Arietta e per la sua laboriosa ed appassionata comunità, che tramanda di generazione in generazione un forte e sentito senso di identità ed appartenenza al territorio. Un’iniziativa interessante che RTC ed il Giornale di Calabria hanno voluto diffondere.

