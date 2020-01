Zingaretti in Calabria: “Callipo per il riscatto della regione”

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è sceso in Calabria per una serie di iniziative a sostegno del candidato governatore Pippo Callipo, ha visitato il Centro di neurogenetica regionale diretto dalla scienziata Amalia Bruni, e la comunità di assistenza Progetto Sud a Lamezia Terme. A seguire il leader democrat ha tenuto una conferenza stampa con Callipo e i candidati al Consiglio regionale per il Pd, quindi in serata ha partecipato a un’iniziativa politica a Cosenza per concludere in serata con una cena di autofinanziamento elettorale nel Catanzarese.

“Callipo è la speranza di riscatto per la Calabria”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a margine della sua prima tappa del tour in Calabria, a Lamezia Terme. “Callipo – ha proseguito Zingaretti – ha avuto il coraggio di scommettere mettersi in gioco per la sua terra. Callipo è un grande imprenditore, un orgoglio per l’Italia e la sua regione e merita tutto il sostegno possibile per dare libertà a questa meravigliosa regione”.

Sono stato in Calabria per essere vicino a una grande comunità che sta combattendo per la libertà della Calabria con una bellissima rivoluzione civile che Pippo Callipo sta portando avanti con una immensa generosità”. Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “È un bellissimo segnale quello che viene dalla Calabria – ha aggiunto Zingaretti – di unità del centrosinistra e della disponibilità di tante risorse della società civile a combattere questa battaglia per la legalità, il lavoro e il riscatto di quella terra meravigliosa. E Pippo Callipo è l’uomo che può liberare quella terra e penso che ciò meriti attenzione, vicinanza e sostegno di tutto il Paese”.

