Regionali, tra programmi e promesse

Prosegue senza soste la campagna elettorale dei candidati alla poltrona di Governatore della Calabria. “Dinanzi ai disagi dei calabresi e alla crisi che attanaglia la Calabria non è possibile avere uno dei più costosi Consigli regionali d’Italia. Per questo prendo l’impegno di ridurre i costi della politica, che in alcuni casi sono dei veri e propri lussi” ha detto il candidato alla Presidenza della Regione Pippo Callipo a margine di due incontri ad Amaroni e a Soverato. “So che i 5Stelle, nella legislatura appena chiusa, hanno proposto – ha aggiunto Callipo – una legge di iniziativa popolare per il taglio dei costi della politica che, però, non è stata presa in esame. Ebbene, m’impegno fin d’ora affinché i contenuti di quella iniziativa possano, magari attraverso una nuova proposta legislativa, essere discussi ed approvati. «Valorizzare il comparto forestale è uno dei nostri obiettivi» è invece l’impegno del candidato alla presidenza della Regione Calabria con la coalizione civica del Movimento 5 stelle, Francesco Aiello. «Quando parliamo del futuro di questa terra non si può non far riferimento ad alcune tematiche come quella della forestazione, primaria per la Calabria perché influenza le condizioni ambientali, i fattori socio-culturali dello sviluppo e la gestione del territorio. “Una politica che si chiude nella sua roccaforte ha già perso. Dobbiamo imparare a confrontarci, a delegare agli enti locali e a quelli intermedi perché le cose in Calabria riprendano a funzionare e bene” è invece uno dei passaggi dell’intervento di Jole Santelli, candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra, che ha partecipato all’incontro pubblico presso il Consiglio di Confcommercio Calabria. “Basta con i finanziamenti che prevedono tutto a tutti, ha detto Santelli, perché significa niente a nessuno. È poi, fondamentale, distinguere i territori per peculiarità e professionalità così da incentivare domanda e offerta di lavoro specializzato”.

