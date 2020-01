Prescrizione, il 28 sciopero dei penalisti

Una giornata di astensione dalle udienze e una manifestazione nazionale davanti alla Camera dei deputati. E’ quanto annunciano gli avvocati penalisti, dopo gli ultimi sviluppi in Parlamento sul tema della prescrizione.

“Preso atto della desolante resa del Partito Democratico che, contravvenendo alle reiterate prese di posizione pubbliche e parlamentari di dichiarata avversità alla sciagurata riforma Bonafede della prescrizione, ha ceduto oggi in Commissione Giustizia della Camera alle peggiori e più volgari istanze del populismo giustizialista del nostro Paese”, l’Unione delle Camere penali ha deciso di convocare una “grande manifestazione nazionale” davanti a Montecitorio, proprio nel giorno in cui “con molta probabilità si discuterà e si voterà in Aula anche un nuovo emendamento Costa per reintrodurre un termine alla potestà punitiva dello Stato”. L’Ucpi invita a partecipare “tutte le componenti dell’Avvocatura italiana, a partire dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli degli Ordini territoriali, fino a tutte le realtà associative che in tutti questi mesi di lotta politica dell’Unione delle Camere penali italiane hanno ripetutamente manifestato sostegno, solidarietà e condivisione”. Nello stesso giorno, inoltre, le Camere penali annunciano, “in una sala prossima a piazza Montecitorio”, un convegno di studiosi del diritto e della procedura penale, “aperto alla partecipazione di tutti i parlamentari della Repubblica che vorranno cogliere l’occasione di ascoltare, conoscere e comprendere le obiezioni e le critiche di diritto sostanziale, processuale e costituzionale che militano per l’immediata abrogazione della sciagurata riforma Bonafede della prescrizione”.

redazione@giornaledicalabria.it