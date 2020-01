Regionali Calabria, Salvini: “Qui Pd e grillini prenderanno una lezione”

“In Calabria il Pd e i grillini prenderanno una lezione dai cittadini che si ricorderanno per i prossimi vent’anni. Callipo si vergogna di essere sostenuto dal Pd, mentre Zingaretti cerca di rivendicare la scelta di Callipo. C’è un po’ di confusione da quelle parti. Come può un imprenditore farsi sostenere dal partito delle tasse e della burocrazia, un partito che ha contribuito al disastro della sanità e dell’economia calabrese? Sono molto contento di poter tornare a incontrare i cittadini in tutta la Calabria nei prossimi giorni, e il 26 gennaio i calabresi potranno finalmente dimenticare i disastri del Pd e scegliere il buongoverno della Lega”. Così, in una nota, Matteo Salvini, a poche ore dal suo arrivo a Lamezia Terme, dove è atteso alle 19 di oggi.

