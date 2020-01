Dopo la sosta invernale, si avvicina il ritorno del campionato e in casa Crotone sono ripresi gli allenamenti in vista del derby di Calabria al “San Vito – Marulla” contro il Cosenza: “Finalmente si torna a giocare – afferma sorridendo Mustacchio ai microfoni di Fctv – perché questo girone di ritorno sarà un altro campionato, ancora più importante di quello dell’andata e decreterà i risultati finali, quindi non vediamo l’ora di riprendere a giocare per cercare di mettere i primi punti nella nostra classifica. Sappiamo dell’importanza della partita, ci prepareremo al meglio e vogliamo iniziare nel migliore dei modi, con la massima umiltà e cattiveria che ci ha sempre contraddistinto”.

Reduce da due assist vincenti nelle ultime due gare, Mattia è un giocatore che dà sempre il massimo in campo. Motorino instancabile, molto duttile e con già 3 reti all’attivo: “Sono contento che nell’ultima parte sono riuscito a far vedere ancora di più quello che posso dare ma so che posso migliorare ancora tanto e c’è la mia massima disponibilità e voglia per cercare di dare di più”.