“Ho letto con stupore le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Cesena sulla eventuale cessione di Mangni allo loro squadra. Si è trattato di una lunga trattativa nel corso della quale la società bianconera ha cambiato più volte le condizioni che erano state concordate”. Lo scrive il direttore sportivo dell’US Catanzaro Pasquale Logiudice. “Oltre alla fake news dei problemi fisici del calciatore che poteva essere facilmente smentita sottoponendolo alle visite mediche di routine, ci è stata richiesta anche la sottoscrizione di una scrittura privata, quasi che ancora ci trovassimo a militare in un campionato dilettantistico. Così, senza esitazioni – conclude – affermo che la trattativa non è andata a buon fine per motivazioni che non sono certo addebitabili né Catanzaro né alle condizioni di Mangni”.

Intanto, La Lega, in relazione ad esigenze televisive, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 99/DIV del 13.01.2020, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020, Stadio “Gaetano Bonolis”, Teramo, abbia inizio alle ore 18.00, anziché alle ore 18.30. Si recupera la prima giornata di ritorno non disputata domenica 22 dicembre.