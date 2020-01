C’era anche il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, venerdì mattina al Quirinale all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della presentazione del report “L’Italia Policentrica – il fermento della città intermedie”, pubblicato dall’Associazione “Mecenate 90” e che è stato illustrato al Capo dello Stato dal Presidente dell’Associazione, Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. Il sindaco Occhiuto, come si legge in una nota – al termine della manifestazione si è intrattenuto con il Presidente Mattarella e ha colto l’occasione per fargli dono di due pubblicazioni sulla città di Cosenza: “Percorsi di rigenerazione urbana – Il caso Cosenza” di Rossana Galdini, il libro nel quale viene raccontata la storia della città, da quella più antica a quella che riflette i progetti realizzati negli ultimi dieci anni, a quella futura, con le realizzazioni che verranno, come i fiumi navigabili, e “Residenze d’artista BoCs Art”, sul caso di eccellenza dei BoCs Art del Lungofiume. Mario Occhiuto ha poi invitato il Capo dello Stato a visitare nei prossimi mesi il Planetario “Giovan Battista Amico” di Cosenza, in occasione di una importante manifestazione alla quale l’Amministrazione comunale sta pensando per la circostanza. Nei prossimi giorni il Sindaco formalizzerà ufficialmente l’invito al Presidente Mattarella. Nel report presentato questa mattina al Quirinale alla presenza dei sindaci delle dieci città intermedie prescelte, Cosenza viene definita come “una città proiettata nel futuro” e ne viene sottolineato il profondo cambiamento.

redazione@giornaledicalabria.it