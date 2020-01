Atanasov e Corapi sono i primi acquisti del Catanzaro Calcio in questa sessione di mercato. Zvivko Atanasov, difensore bulgaro classe 1991, va a potenziare il reparto arretrato con i centimentri, 187, e l’esperienza, nonostante sia relativamente giovane. Proviene dalla Viterbese. l bulgaro arriva a titolo definitivo dalla Viterbese e si lega ai giallorossi per 18 mesi. Stazza imponente, ha vestito la casacca dei laziali dalla stagione 2017/2018, totalizzando complessivamente 62 presenze e sei gol, due dei quali in questo campionato. Ha militato nella serie A bulgara (oltre 80 partire disputate), arrivando in Italia nel febbraio 2016 grazie alla Juve Stabia. “Sono felicissimo di essere approdato a Catanzaro – ha commentato appena giunto in Calabria – e mi auguro di dare il mio contributo per scalare la classifica”.

Ciccio Corapi è un volto molto noto a Catanzaro, città nella quale è nato. Proviene dal Trapani, era stato accostato al Catanzaro già nella scorsa estate. Caratteristiche ideali per divenire il nuovo metronomo del centrocampo: buon palleggio, esperienza e qualità. Si legherà alla società giallorossa per 18 mesi. Corapi al Catanzaro libera Maita in direzione Bari.

Intanto domenica alle 17,30 sfida al Monopoli di Beppe Scienza, che precede il team di Grassadonia di 5 punti. Vincendo il Catanzaro potrebbe accorciare quindi dal quinto posto.

Nel corso della partitella giocata contro la formazione Berretti di mister Mimmo Giampà, sono scesi in campo tutti gli effettivi suddivisi in due formazioni che hanno giocato alternativamente il primo e il secondo tempo. Nella ripresa si sono visti anche i arrivati Atanasov e Corapi, con il primo che ha destato sin da subuto un’ottima impressione per prestanza e condizione fisica.

Sabato rifinitura al ‘Ceravolo’ alle 14.30.