Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per più di 12.200 calabresi; tanti sono gli automobilisti che, secondo l’analisi di Facile.it, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2019 dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, un premio RC auto più caro; sempre in virtù dell’incidente causato, per loro non sarà nemmeno possibile ricorrere alla nuova Rc familiare. In termini percentuali – spiega una nota – si tratta dell’1,38% del campione analizzato, valore che risulta inferiore a quello nazionale (3,76%) e lievemente più basso rispetto allo stesso dato regionale rilevato nel 2018 (1,52%). Analizzando la graduatoria delle province calabresi, al primo posto si trova Cosenza (1,81%), seguita da Crotone (1,49%) e Reggio Calabria (1,45%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Catanzaro (0,88%) e, all’ultimo posto, Vibo Valentia (0,75%). Guardando all’andamento del costo dell’Rc auto, invece, emerge che per assicurare un veicolo in Calabria a dicembre 2019 occorrevano, in media, 698,44 euro, ovvero l’1,23% in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

