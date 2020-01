Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà giovedì, 23 gennaio, in Calabria nell’ambito della campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio. Berlusconi alle 12 sarà a Tropea, dove incontrerà la candidata alla presidenza della Regione, Iole Santelli. In programma anche incontri con il sindaco, Giovanni Macrì, una delegazione di imprenditori e la cittadinanza. Il leader di Forza Italia si sposterà poi a Feroleto Antico, dove alle 17.30 terrà una conferenza stampa al T-Hotel Lamezia insieme a Jole Santelli.

