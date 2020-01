Incidente stradale, mercoledì mattina, a Scalea, su viale I Maggio. La vittima è un anziano 77enne che attraversava la strada ed è stato investito da un’auto condotta da una donna. Elitrasportato a Cosenza per la rottura di un’anca, non versa in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri guidati dal comandante della locale compagnia, Andrea Massari.

redazione@giornaledicalabria.it