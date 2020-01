CATANZARO. E’ stata interrotta l’erogazione dell’acqua nella zona stadio per consentire la riparazione di un guasto improvviso ad un tratto della condotta idrica a Catanzaro. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti del Comune, evidenziando che a risentire di disagi sono le utenze di via Carbonari, via Mattei, via L. Rossi, via Schipani, via Palach, via Cortese, via Montenero e aree limitrofe.

