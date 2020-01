“Il Movimento ha gli argomenti per queste elezioni: io sono arrivato stanotte a Sibari dove arriva da settembre un bel Frecciargento che finalmente ha tolto dall’isolamento la Sibaritide, una delle zone più importanti della Calabria”. Lo ha detto l’ex ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli (M5S), mercoledì mattina a Cosenza. “Siamo anche passati dal porto di Corigliano – ha detto ancora Toninelli – dove arriverà l’elettrificazione e l’acqua potabile, e questo significa che mettiamo al centro i bisogni delle persone. Ma purtroppo non ho visto molto aiuto: ho fatto 15 mesi da ministro e sono venuto 5 o 6 volte in Calabria, ma ho sempre sentito un senso di rigetto verso chi veniva in questa straordinaria regione. Il salvataggio del porto di Gioia Tauro l’abbiamo fatto perché abbiamo ascoltato le istanze dei cittadini e le richieste dei portavoce Cinquestelle – ha detto Toninelli – e oggi è stato anche rilanciato e mi dicono che qualche giorno fa un certo Matteo Salvini ha detto che ci sono degli incapaci che lo stanno facendo fallire, ma a lui dico che il lavoro è stato fatto mentre lui era in giro a fare campagna elettorale perenne”. “Abbiamo fatto partire anche il comitato d’indirizzo della ZES, con dentro Francesco Aiello, il nostro candidato a presidente, – ha detto ancora Toninelli – che ha le competenze per dare una mano in un settore di rilancio”.

