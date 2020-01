Il sindaco Sergio Abramo ha dato il proprio saluto di benvenuto ai nuovi dipendenti comunali entrati in servizio a Palazzo de Nobili. Affiancato dalla segretaria generale Vincenzina Sica, dall’assessore al personale Danilo Russo e dal dirigente Antonino Ferraiolo, il primo cittadino ha voluto esprimere i più sinceri auguri di buon lavoro ai 14 istruttori amministrativi e 10 istruttori contabili che sono stati assunti al termine dei rispettivi concorsi e che svolgeranno le proprie funzioni in diversi settori comunali.

“In questo momento di particolare difficoltà per l’ente che registra una carenza d’organico in numerosi uffici – ha sottolineato Abramo – l’ingresso dei nuovi dipendenti, in gran parte giovani e altamente competenti, consentirà di porre un freno all’emergenza e garantire una risposta positiva in termini di servizi e di efficienza della macchina comunale. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dare continuità alla programmazione del fabbisogno del personale, nei limiti delle nostre possibilità, per far sì che tutti i settori riescano ad andare incontro nel migliore dei modi ai bisogni degli utenti”.