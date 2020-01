Il Liceo scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro ha aperto le porte ai futuri alunni e alle famiglie. L’open day di questo pomeriggio ha rappresentato un’occasione imperdibile per scoprire l’offerta formativa della scuola che quest’anno festeggia 70 anni di storia e per vivere uno stimolante momento di condivisione e confronto tra gli alunni di ieri, oggi e domani al fine di far comprendere, in particolare a questi ultimi, gli aspetti più significativi di un un percorso formativo completo che coniuga competenze scientifico-tecnologiche con quelle letterario-filosofiche.

Il Liceo Siciliani propone diversi indirizzi: la Curvatura biomedica, sperimentazione che ha come obiettivo quello di favorire l’acquisizione di più approfondite competenze in campo biologico, grazie a pratiche laboratoriali, e orientare le scelte universitarie degli studenti nell’ambito chimico-biologico e sanitario; il Liceo matematico, i cui corsi si avvalgono del contributo didattico e scientifico di docenti universitari dell’Unical, e potenziano i punti di contatto tra la matematica e le altre “culture”, letteratura, storia, filosofia, chimica e biologia; il Liceo Tecnologico, corso avanzato di robotica con programmazione arduino; la curvatura ‘Matematica & realtà’ che rafforza l’integrazione dei percorsi curricolari con l’analisi e studio di modelli matematici nella realtà, in collegamento con le discipline di scienze, fisica, arte; Euromath & euroscience : progetto di eccellenza che si realizza attraverso la partecipazione di alcuni studenti alla conferenza europea dello studente in matematica e in scienze, in particolare in fisica, ed il progetto debate.