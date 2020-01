RTC SPORT NEWS/Serie C/ Recupero 20sima giornata, perdono tutte le calabresi.

Il Catanzaro cade anche a Teramo, perde lo scontro diretto nel recupero della prima giornata di ritorno e viene superato in classifica proprio dagli abruzzesi ed anche dal Catania vittorioso sull’Avellino. Prestazione impalpabile della squadra calabrese, macchinosa, prevedibile, poco briosa e con poche idee. Rarissime le verticalizzazioni così come i tiri in porta. Il Teramo vince col minimo sforzo, gli basta un guizzo di Bombagi al 44’. L’attaccante ex Reggina è decisivo due volte in 3 giorni: domenica aveva steso l’Avellino, oggi inchioda il Catanzaro e regala a Tedino la seconda vittoria consecutiva interna. Per il Catanzaro è notte fonda: non sono bastati i nuovi acquisti Atanasov, Corapi, Contessa e Tulli. Gli ultimi 2 arruolati da Grassadonia nel finale. E’ notte fonda per il Catanzaro che scivola ancora in classifica. Ora arriva l’impegno di Lentini che diventa uno snodo quasi decisivo per il futuro.

Giornata assai negativa quella del recupero della prima giornata di ritorno per le formazioni calabresi. Oltre al Catanzaro perdono anche Vibonese e Rende. I rossoblu’ sono sconfitti per la seconda volta consecutiva in casa: dopo la Cavese passa anche il Monopoli, che fa en plein in Calabria, 6 punti in 3 giorni. Al Razza decide il graffio di Jefferson al 32′. Cade anche il Rende nello scontro diretto: vince il Bisceglie con rete di Montero al 57′. Prima delusione immediata per Pino Rigoli sulla panchina biancorossa.