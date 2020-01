“Jole Santelli è una candidata straodinaria”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi in Calabria per alcune iniziative di Forza Italia a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione nelle lezioni di domenica prossima. A Tropea, sulla costa tirrenica vibonese, Berlusconi ha incontrato i cittadini in piazza. “Jole Santelli – ha detto – è stata nei miei gruppi parlamentari ed è stata anche al Governo come sottosegretario alla Giustizia. Ha una capacità straordinaria ad individuare i veri problemi e, soprattutto, a scegliere le persone giuste per dare risposte concrete alle aspettative dei cittadini”.

“In Calabria – ha detto ancora l’ex premier – abbiamo fatto una scelta dei candidati accurata, nella squadra di Jole Santelli abbiamo persone esperte, capaci e professionisti esterni per risolvere i singoli problemi. Ho la certezza che Jole Santelli sarà una imprenditrice del pubblico per migliorare questa regione. Da imprenditore e uomo di Stato le darò consigli e quindi sarò idealmente pure io nella squadra”.

