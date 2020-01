Ultime schermaglie elettorali, in Calabria, in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. Di scena ieri a Tropea, Berlusconi che ha incontrato i cittadini in piazza. “Jole Santelli – ha detto – è una candidata straodinaria. È stata nei miei gruppi parlamentari ed è stata anche al Governo come sottosegretario all Giustizia. Ha una capcità straordinaria ad individuare i veri problemi e, soprattutto, a scegliere le persone giuste per dare rispsote concrete alle aspettative dei cittadini”. “Io penso che la questione infrastrutturale sia, in una regione come la Calabria, quella da cui dipende tutto il resto”. Così invece Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Corigliano Rossano. “La sfida è sulle infrastrutture e sono contenta che sia venuta il ministro De Micheli a dirci quali sono gli importantissimi investimenti che hanno deciso di fare sulla Calabria – ha concluso Meloni”. “Lo scalo di Gioia Tauro ha potenzialità enormi. Nel 2019, con la Lega al governo, ha iniziato una fase di rilancio con un aumento dei traffici dell’8,4% e la ricollocazione di 371 lavoratori dopo la difficile vertenza dell’acquisizione della società Mct da parte di Msc. La Lega presenterà un emendamento al Mille proroghe per la riduzione o esenzione del pagamento della tassa su container movimentati” ha dichiarato il deputato della Lega Edoardo Rixi, ex viceministro alle Infrastrutture con delega ai Porti, in visita al porto di Gioia Tauro. Il candidato alla presidenza della Regione Calabria con la coalizione civica del Movimento 5 stelle, Francesco Aiello si è soffermato sul tema della depurazione. “Ci proponiamo – ha detto – di porre fine ad un quadro di ordinaria disorganizzazione nella politica di gestione del sistema depurativo regionale. Abbiamo, infatti, individuato – conclude Aiello – una serie di interventi attraverso cui arrivare finalmente ad un’ottimale depurazione delle acque per restituire ai calabresi il diritto al mare pulito ed un sistema depurativo efficiente”.

