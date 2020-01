Si chiude la campagna elettorale per le Regionali più breve e più particolare che la Calabria abbia mai vissuto. Nel bel mezzo delle festività natalizie e nel contesto di un quadro politico estremamente confuso, i quattro candidati alla presidenza della Regione – Jole Santelli per il centrodestra (sei liste), Pippo Callipo per il centrosinistra (tre liste), Francesco Aiello per l’alleanza civica M55 (due liste) e Carlo Tansi per una coalizione civica (tre liste) – hanno dato fondo in questo ultimo mese a tutte le risorse a loro disposizione in vista della sfida di domenica prossima. In queste ore è caccia all’ultimo voto e soprattutto agli indecisi o a chi da anni sta alla larga dalle urne, che in Calabria possono essere tanti se si tiene a mente il precedente delle Regionali 2014: cinque anni fa, infatti, i calabresi che votarono furono solo il 44% degli aventi diritto. Forse è anche per catturare quanti più elettori possibili che le coalizioni maggiori – il centrodestra, il centrosinistra ma anche, sia pure in misura minore, il Movimento 5 Stelle – hanno schierato anche in Calabria i grandi leader, anche se le Regionali calabresi sono state chiaramente “schiacciate” dalla maggiore importanza assegnata a quelle emiliane nel contesto degli equilibri nazionali: per la Santelli si sono mobilitati Salvini e la Meloni per almeno tre volte e, giovedì, anche Silvio Berlusconi, per Callipo Zingaretti è sceso in Calabria tre volte e chiuderà qui, oggi, la campagna elettorale, così come Luigi Di Maio a fianco di Aiello si è fatto vedere due volte prima di dimettersi da capo politico del M5s.