“Io non sono il commentatore di qualche altro leader, io dico quello che penso io”. Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, sollecitato dai cronisti a commentare le ultime dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, nel giorno della chiusura della campagna elettorale in Calabria ed in Emilia Romagna. Alle domande su eventuali ripercussioni del voto regionale a livello nazionale, Zingaretti, in Calabria per chiudere la campagna elettorale con il candidato Pippo Callipo, ha risposto seccamente con un “no, perché l’oggetto del voto per i presidenti di Regione è se i cittadini vivranno meglio o vivranno peggio, e qui, se vince Callipo, vivranno meglio”. “Io mi domando: una persona moderata come può stare zitto e assecondare l’estremismo che viene dall’altro campo – ha detto ancora Zingaretti – la violenza, la cultura dell’odio. E io non ho mai visto che la cultura dell’odio abbia prodotto un posto di lavoro: è sempre l’opposto”.

