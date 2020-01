RTC SPORT NEWS/Anteprima Serie B/Fc Crotone

Si avvicina la sfida di domenica pomeriggio (ore 15) allo Scida contro lo Spezia e il Crotone è sceso in campo focalizzando la seduta proprio sull’attenzione e la preparazione al match con un lavoro tecnico-tattico. A chiudere la sessione, cross e tiri in porta. Sabato gli squali sosterranno la rifinitura mattutina a porte chiuse. A seguire, ore 12:15, mister Stroppa incontrerà i giornalisti per presentare il match contro i liguri. Proprio Giovanni Stroppa ha compiuto venerdì 52 anni e vorrebbe farsi un regalo domenica con una bella prestazione magari coronata da un risultato importante. E’ il secondo compleanno in rossoblù oggi per lui, che finora ha totalizzato proprio 52 panchine alla guida degli squali con un bilancio di 24 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte. Intanto sulla gara contro i liguri ha parlato il regista Benali: “Gara delicata contro un avversario fastidioso che sa chiudersi bene e ripartire” ha sostenuto l’italo-algerino.

