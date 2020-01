RTC SPORT NEWS/ Anteprima serie C/Rende Calcio

Alla vigilia del derby contro la Vibonese che si giocherà sabato alle 20,45 le parole del nuovo tecnico del Rende Calcio Pino Rigoli che in conferenza stampa ha analizzato il momento che sta vivendo la sua squadra e del tipo di campionato che si aspetta in questo girone di ritorno: “Già domani sera dovremo cercare di dare risposte importanti, i punti sono fondamentali per sperare nella salvezza e non possiamo permetterci il lusso di rallentare. Affrontiamo un’ottima squadra che sa giocare bene al calcio, guidata da un tecnico bravo e competente come Modica. Noi dobbiamo lavorare molto, con l’impegno faremo di tutto per tirarci fuori dai guai”.

