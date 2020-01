RTC SPORT NEWS/Anteprima serie C/Reggina 1914

Reggina-Bari domenica pomeriggio al Granillo alle ore 15,00. Una gara senza dubbio importantissima per la vetta e per il futuro del campionato di C gruppo C. La capolista vive una fase di appannamento che deve tentare di gestire al meglio e dalla quale prova ad uscire al piu’ presto. Umore opposto rispetto al Bari che viene da alcune vittorie consecutive che lo hanno riportato prepotentemente vicino alla vetta, a meno 6 per la precisione. Lo scontro diretto arriva quindi nel momento migliore per i pugliesi, in quello peggiore per i calabresi. Ma la Reggina, che ha lavorato a porte chiuse dopo il ko con la Virtus di mercoledì sera, deve ritrovarsi ed affrontare il big match senza ansie. Probabile che Toscano cambi qualcosa in formazione, dando spazio a chi è piu’ in palla. Contro la Virtus mercoledì in troppi sono stati al di sotto delle proprie potenzialità. Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido l’arbitro dell’incontro tra la Reggina e il Bari, valido per la 23ª giornata del campionato di serie C. Marchetti sarà assistito da Marco Trinchieri di Milano e Domenico Fontemurato di Roma 2.

