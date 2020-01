Il Movimento 5 Stelle non entra nel Consiglio regionale della Calabria. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati elettorali delle Regionali, consultabili sul sito del ministero dell’Interno. Quando mancano poche sezioni alla fine dello spoglio (2.401 sulle complessive 2.420), infatti, l’alleanza civica M5s, composta dalla lista pentastellata e dalla lista “Calabria Civica-Liberi di cambiare”, non supera la soglia di sbarramento dell’8% prevista dalla legge elettorale calabrese, fermandosi al 7,38%. Per il Movimento 5 Stelle, che come lista ha raggiunto il 6,25%, dunque, il Consiglio regionale resta tabù, se si pensa che i grillini rimasero fuori dall’Assemblea legislativa anche nel 2014, quando ottennero il 4,90%. Anche in Calabria, poi, prosegue il calo del Movimento 5 Stelle rispetto alle Politiche del 2018, quando nella regione superarono il 43%, drasticamente ridotto, peraltro, già alle Europee 2019 (26,69).