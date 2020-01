Graziano e Iacucci (Pd) ringraziano Pippo Callipo

“Un sentito augurio di buon lavoro ai 5 eletti del Partito Democratico in consiglio regionale Mimmo Bevacqua, Carlo Guccione, Libero Notarangelo, Luigi Tassone e Nicola Irto e un grazie di cuore a tutti i candidati che con il proprio impegno hanno fatto in modo che il Pd, già dato per spacciato da molti, ritornasse ad essere il primo partito della Calabria”. Lo afferma, in una nota, il commissario regionale del Partito Democratico, Stefano Graziano. “È stata una battaglia difficile. Bisogna subito aprire una riflessione – aggiunge – sul perché il 56% degli elettori resta a casa. Come centrosinistra inizieremo subito e già la prossima settimana terremo un incontro pubblico che vedrà la partecipazione del nostro segretario nazionale, Nicola Zingaretti. Un momento di confronto – si legge infine – ma anche un momento per ringraziare Callipo, i candidati e i militanti che hanno condotto la campagna elettorale”.

“Ad urne chiuse, desidero ringraziare tutti gli elettori del Pd della provincia di Crotone che hanno fatto sì che il Partito democratico risultasse il primo partito nella provincia con il 16,46% pari a 9.544 voti superando anche le liste della coalizione vincente di centrodestra. Anche a Crotone città il Pd fa un buon risultato attestandosi al 13,9%, significativi anche i dati di Carfizzi, Santa Severina, Scandale, San Nicola dell’Alto dove il Pd supera il 30% e di Isola Capo Rizzuto dove ci attestiamo al 28,4%. È ovvio che il risultato complessivo ci lascia amareggiati ma nell’analisi della sconfitta non si può sottacere che il Pd regge bene sia a livello regionale che nel crotonese, grazie anche e soprattutto al lavoro dei dirigenti locali che hanno lealmente lavorato per un buon risultato del Partito Democratico nonostante defezioni e assenze di peso”. Lo afferma il commissario del partito, Franco Iacucci, dopo le elezioni regionali di domenica.

“Non posso non citare e non ringraziare i candidati del Pd crotonese Sergio Arena e Carolina Girasole – aggiunge – che hanno scelto di scendere in campo a sostegno di Pippo Callipo, di impegnarsi in prima persona in una campagna elettorale non facile riscuotendo un risultato onorevole e di tutto rispetto. E’ stata una campagna elettorale breve ma intensa di cui non posso che dirmi soddisfatto: abbiamo creato entusiasmo intorno al Pd e al progetto di Pippo Callipo, abbiamo ricostruito, e continueremo a farlo, una comunità sui territori dando voce a chi per troppo tempo è stato lasciato ai margini della vita del partito. Malgrado le evidenti difficoltà iniziali siamo riusciti a recuperare consenso. Certo, ancora molto rimane da fare soprattutto per battere la sfiducia e l’astensionismo, altissimo in provincia di Crotone. Siamo consapevoli che molti elettori hanno preferito restare a casa e rinunciare ad esercitare il loro diritto al voto: è a queste persone che dobbiamo rivolgerci per far capire loro che abbiamo intrapreso la strada del rinnovamento e che siamo disponibili all’ascolto e al coinvolgimento per costruire un nuovo partito democratico. Continueremo a lavorare in questo senso soprattutto in vista dei prossimi impegni elettorali, previsti per la primavera – conclude il commissario Iacucci – quando si rinnoveranno i consigli comunali di importanti centri tra cui la città capoluogo: ci faremo trovare pronti per tornare a vincere e soprattutto ad amministrare bene”.

redazione@giornaledicalabria.it