Coronavirus, il Ministero della Salute: tutti negativi i casi sospetti valutati in Italia

E’ di 132 morti e oltre seimila persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese, anche se sembrano rallentare i contagi giornalieri. Tut-tavia i casi hanno già superato quelli della Sars del 2002-2003. Intanto in Cina la Toyota ha bloccato la produzione mentre Starbucks e Ikea hanno chiuso temporaneamente metà dei punti vendita. Le compagnie aeree British Airways, United Airlines, A-merican Airlines e Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per la Cina. E’ pronto l’aereo per gli italiani bloccati a Wuhan. Il ministero della Salute ha fatto sapere che tutti i casi sospetti in Italia si sono rivelati negativi ai test per il coronavirus. Prevista per oggi u-na nuova riunione d’emergenza di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per stabilire se l’epidemia di coronavirus iniziata in Cina costituisca un’emergenza sanitaria internazionale. Il numero di contagi in Cina è salito a 6.078 casi alle 18 locali (le 11 in Italia), secondo l’ultimo bilancio ufficiale. Ikea ha annunciato la chisura di metà dei suoi negozi in Cina. e fino a nuovo avviso, dal 29 gennaio. Il volo organizzato dalla Farnesina per rimpatriare gli italiani bloccati a Wu-han, la città cinese maggiormente coinvolta dal nuovo coronavirus, partirà oggi. L’aereo raggiungerà l’aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato. All’arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario definito dal Mi-nistero. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati ne-gativi ai test per il coronavirus 2019-nCoV. Lo riferisce il ministero della Salute.

