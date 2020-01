CATANZARO/ “L’area circostante la scalinata del parcheggio di Bellavista sta diventando, ogni giorno di più, una discarica a cielo aperto con rifiuti e ingombranti di ogni genere conferiti illecitamente e ammassati lungo l’intercapedine del costone che circonda l’area adibita alla sosta”. A segnalare la problematica è il presidente della quinta commissione consiliare comunale, Enrico Consolante, che insieme ad alcuni colleghi consiglieri, ha tenuto un sopralluogo al parcheggio di Bellavista. “Abbiamo constatato personalmente – prosegue – lo stato di incuria in cui versa parte dell’area, raggiungibile dalle scale a servizio del parcheggio, che viene troppo spesso utilizzata come deposito per rifiuti di ogni tipologia, addirittura anche vecchi materassi. Questa situazione genera, come è ovvio che sia, delle conseguenze dal punto di vista del decoro urbano e dell’igiene. Abbiamo, perciò, proposto all’Amc di valutare l’opportunità di coprire integralmente tutta la superficie che circonda la scalinata del parcheggio così da impedire ai trasgressori il “lancio” di rifiuti e altri materiali. Inoltre, le telecamere di videosorveglianza a servizio dell’area potrebbero essere utili anche per individuare gli eventuali autori di questi illeciti e comminare le giuste sanzioni. L’amministrazione è in prima linea per la tutela dell’ambiente, ma la cura degli spazi pubblici deve essere un impegno quotidiano di tutti i cittadini”.

