RTC SPORT NEWS/ FC Crotone

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, dal Benevento Calcio le prestazioni sportive del calciatore Kristian Samuel Armenteros Nunez Jansson. Attaccante di origine cubana ma di nazionalità svedese, Armenteros ha giocato in Olanda, in Belgio, in Azerbaijan e negli Usa. Prima di approdare al Benevento, nell’estate 2017, ha indossato la maglia dell’Heracles Almelo in Eredivise (Serie A olandese) mettendo a segno ben 19 gol. Dopo il prestito al Portland Timbers nella Mls americana, l’attaccante ha fatto ritorno al Benevento e nell’anno solare da poco finito ha totalizzato 25 presenze e 6 reti in cadetteria. Armenteros può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, è un giocatore fisico, molto tecnico ed ha un gran senso del gol. Nel suo curriculum vanta due campionati belga e un campionato azero, una Coppa d’Olanda, 2 presenze ed un gol con la nazionale svedese e 8 gettoni in Europa League. Adesso è pronto per una nuova ed emozionante avventura con la casacca pitagorica.

Verso l’Empoli

Sarà il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli l’arbitro di Empoli – Crotone, valevole per la 22ª giornata della Serie BKT, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Castellani. L’arbitro Marinelli sarà coadiuvato da Di Gioia e Capaldo. Il quarto uomo sarà invece Amabile.

Prosegue la preparazione degli squali in vista della trasferta in casa dell’Empoli e in casa Crotone prende la parola Giovanni Crociata: “Dopo 4 vittorie consecutive è arrivata la sconfitta contro lo Spezia – afferma il numero 14 rossoblù – stavamo bene, eravamo in fiducia e volevamo dare continuità ai risultati. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta ma già dal mattino dopo abbiamo ripreso concentrandoci sul prossimo avversario”.

L’Empoli ha da poco cambiato, per la terza volta in questa stagione, l’allenatore: “Ha una rosa forte guardando i singoli – aggiunge Crociata – è vero che sono un po’ in difficoltà ma sicuramente affronteranno la gara nel migliore dei modi come d’altronde faremo anche noi per cercare, come sempre, di portare il massimo a casa”.

Sei vicinissimo alle 50 presenze in Serie B: “È il primo anno che sto avendo più continuità tra i professionisti e fino ad oggi è anche la stagione più bella della mia carriera. In Serie B c’è sempre molto equilibrio e ogni gara è difficile, cerchiamo di mantenere più continuità possibile fino alla fine del campionato”.