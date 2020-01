RTC SPORT NEWS/Us Catanzaro

Il Catanzaro punta tutto sui playoff e stavolta se li vuole giocare fino in fondo. Vuole la promozione la dirigenza Noto che ha praticamente rifatto la squadra che aveva iniziato il campionato. Gli arrivi di Carlini e di Iuliano sono solo gli ultimi della rivoluzione attuata dal ds Logiudice che affida ad Auteri una Ferrari che punta alla promozione.

Il centrocampista Massimiliano Carlini, proveniente dalla Juve Stabia. Classe 1986, Carlini vanta un ricco curriculum. Con i campani, nella scorsa stagione, è stato tra i protagonisti della promozione avendo collezionato 33 presenze e 10 reti. Ha vestito la maglia del Frosinone per diverse annate vincendo il campionato di serie B 2014/2015 e con i ciociari, l’anno successivo, ha anche esordito in serie A (14 presenze). Tra le altre squadre in cui ha militato Sambenedettese, Lecco, Sorrento, Cremonese, Reggiana e Casertana. Il giocatore, che si lega al Catanzaro fino a giugno 2021, è già a disposizione di mister Auteri.

Nelle prossime ore tornerà a Catanzaro dopo pochi mesi anche il mediano Alvaro Iuliano, che era a Potenza. Dopo gli acquisti invernali ed il ritorno di Auteri, in città si è ricreato entusiasmo. Il gruppo si sta plasmando tra vecchi e nuovi. L’obiettivo è raggiungere il quarto posto e giocarsi tutto ai playoff. Noto, Logiudice ed Auteri vogliono la promozione e sono fiduciosi stavolta di potercela fare.

Doppia seduta di allenamento a Giovino. In mattinata l’organico ha lavorato prevalentemente sulla parte atletica con palestra, scatti e ripetute sotto lo sguardo vigile di mister Auteri. Nel pomeriggio, invece, esercizi con il pallone e partitella finale. I portieri hanno lavorato con il preparatore Aprile. A parte Signorini e Pinna con l’ex Casertana rimasto in palestra. Assenti il neoacquisto Carlini per influenza, Tascone e Mangni. Questi ultimi due pare che probabilmente cambieranno aria. Punti interrogativi ancora riguardano le situazioni di Giannone e Di Livio, almeno uno dei due fara’ le valigie.

