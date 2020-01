RTC SPORT NEWS/ Reggina 1914/Us Vibonese 1928

Sarà un Luigi Razza sold out quello che ospiterà domenica pomeriggio il derby Vibonese-Reggina. Gia’ polverizzati i biglietti del settore ospiti, saranno 1250 ma altri troveranno posto anche in tribuna centrale. Sarà l’esodo bis di quello dello scorso campionato allorchè la Reggina, con una vittoria netta per 2 a 0, centro’ praticamente l’accesso ai playoff. La Vibonese comunica che in vista della sfida Vibonese-Reggina sono esauriti tutti i tagliandi a disposizione per i tifosi ospiti. A tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) riunitosi stamattina, ha deciso all’unanimità di bloccare la vendita dei tagliandi ai supporter amaranto residenti in provincia di Reggio Calabria che nei primi due giorni di prevendita hanno polverizzato i biglietti a disposizione nei settori loro riservati.

Intanto sul fronte calcio giocato, quella di sabato sera contro il Rende, coronata peraltro da un gol, è stata l’ultima gara di Mario Prezioso con la maglia della Vibonese. Il centrocampista è stato infatti ceduto al Cosenza. Il centrocampista campano, dopo aver salutato dirigenti, staff e compagni, ha già lasciato Vibo Valentia per raggiungere la sua nuova squadra.

redazione@giornaledicalabria.it