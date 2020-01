Due lavoratori in nero, uno dei quali percettore di reddito di cittadinanza, sono stati scoperti dalla Guardia di finanza di Cosenza. Le fiamme gialle, nell’ambito delle attività d’indagine contro il fenomeno del lavoro nero, questa mattina si sono recati in un cantiere edile a Mendicino per effettuare una serie di controlli ed accertamenti. É stata così accertata la presenza nel cantiere di due lavoratori in nero, privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego. I finanzieri, dopo avere accertato le irregolarità, hanno applicato una sanzione al datore di lavoro e inviato una comunicazione all’Inps per la revoca del sussidio al lavoratore che percepiva il reddito di cittadinanza.

redazione@giornaledicalabria.it