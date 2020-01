I Carabinieri di Rogliano hanno arrestato un 19enne nigeriano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e tentata estorsione. Il giovane, appostatosi all’uscita di un supermercato, ha aggredito una giovane coppia di Santo Stefano di Rogliano. Il fatto è accaduto a Piano Lago. Il giovane era solito chiedere agli avventori piccole somme di denaro in cambio del proprio aiuto nello spingere il carrello della spesa e a caricare la merce appena acquistata nel bagagliaio dell’automobile. Una donna, con in braccio la figlioletta di appena 10 mesi, aveva però declinato la sua offerta. Il giovane però ha insistito, afferrando il carrello. E’ arrivato in quel mentre però il marito della donna e il giovane, a quel punto, gli avrebbe sferrato un pugno. Subito la coppia ha chiamato i Carabinieri, che lo hanno poi rintracciato mentre cercava di allontanarsi. Il giovane non ha voluto mostrare i documenti e ha iniziato una colluttazione con i militari. Ma, grazie anche all’uso dello spray al peperoncino, è stato bloccato e portato in caserma, dove ha continuato a dare in escandescenze, tanto che sono dovuti intervenire i sanitari del 118. Il giovane è stato infine portato in carcere. Anche la donna e il marito, aggrediti, sono ricorsi alle cure dei sanitari.

