In serie D gruppo I vittorie per il Castrovillari nel derby sulla Palmese, la cui situazione si aggrava, e per il Corigliano che supera il Biancavilla e fa un bel balzo verso la salvezza. Campania amara per le calabresi. Cade la Cittanovese a Torre Annunziata ed il Roccella sul gong a Giugliano.

PALMESE-CASTROVILLARI 3-4

La Palmese sciupa, il Castrovillari vince, finisce 3 a 4 al Lo Presti. I neroverdi hanno messo l’anima in campo ma sono stati sfortunati, rigore fallito da Condemi al 95’.

Reti di La Ragione al 2’, Guarracino al 27’, Condemi su rigore, Gagliardi al 5’ st, Bonadio al 10’ st, Verdirosi al 13’ st,Guarracino al 32’ st.

SAVOIA-CITTANOVESE 3-0

La Cittanovese regge un’ora ma poi crolla a Torre Annunziata. La squadra di Ferraro tiene inizialmente bene in casa della vicecapolista poi si arrende.

Reti di Scalzone all’11’ st, Rondinella al 19′, Chironi al 22.

CORIGLIANO-BIANCAVILLA 2-0

Terza gara utile consecutiva per la squadra jonica. Decidiva la doppietta di Catalano al 37’ pt ed al 40’ st su rigore.

GIUGLIANO-ROCCELLA 3-2

Ancora una beffa al 90’ per il Roccella. Non bastano Ackik e Perkovic, punteggio ribaltato nel finale da parte dei campani. Calabresi terzultimi a piu’ uno sul San Tommaso. Reti di Ackik al 33′, Esposito su rigore al 40′, Perkovic al 29′ st, La Ferrara al 46′ ed ancora Esposito al 3′ di recupero.

ECCELLENZA, IL SAN LUCA ALLUNGA IN TESTA

In Eccellenza San Luca padrone del campionato. Vince 2 a 0 a Cotronei, reti di Romero e Lazzarini e vola a +5 sulla Reggiomed sconfitta a Soriano 1 a 0 con rete di Nicolovici. La Vigor Lamezia supera 2 a 1 il Sersale, a segno Colosimo, Angotti e Marco Foderaro. O a o per il Sambiase a Bocale. Domenica gara clou San Luca-Vigor Lamezia mentre la REggiomed si confronta in casa col Cotronei.