Conferenza stampa del patron del Catanzaro, Noto, il quale ha sviluppato 3 argomenti primari su tutti: il calciomercato appena concluso, il nuovo entusiasmo ricreatosi ed il ritorno di Auteri, il problema strutture nel capoluogo. Per quanto riguarda il primo punto “abbiamo fatto un mercato molto buono-ha detto Noto al microfono di RTC-sono molto felice e mi complimento con il ds Logiudice. Abbiamo preso top players per questa categoria. Ora abbiamo le carte in regola per raddrizzare questo campionato e sono molto fiducioso, potrebbe essere l’anno giusto per vincere i playoff. Ovviamente cercheremo di arrivare nella migliore posizione possibile”. Noto non lo ha detto ma punta al quarto posto.

Sul secondo punto, ovvero il rapporto con Auteri, Noto ha affermato: “Ci siamo chiariti e tutto è rientrato. C’è un nuovo entusiasmo, scaturito da quanto accaduto nei mesi scorsi. Ora convergiamo tutti nella stessa direzione”

Infine il problema strutture: “Non siamo in una situazione felice, nè allo stadio Ceravolo nè sul campo di allenamento di Giovino. Voglio incontrare al piu’ presto il sindaco Abramo”.

Segui l’intervista a Noto questa sera nel TG Calabria RTC alle ore 20,30/22,30/23,30