Il leader della Lega Matteo Salvini sarà giovedì 6 febbraio a Reggio Calabria per partecipare ad una manifestazione pubblica. Una visita, ha spiegato lo stesso Salvini in un video su facebook, per ringraziare gli elettori calabresi per il risultato alle regionali del 26 gennaio scorso. Il leader della Lega parteciperà ad una manifestazione al Teatro Odeon in programma alle 18.30.