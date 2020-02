Oltre 3 miliardi di euro sono stati messi a disposizione per il rinnovamento delle infrastrutture calabresi. Questa somma di investimenti pubblicata nella delibera CIPE del 25 gennaio apre nuove opportunità per i completamenti, gli adeguamenti e la messa in sicurezza delle strade. La conferma del finanziamento arriva dalla senatrice di Italia Viva Silvia Vono. “Al netto delle varie opere – continua – tra cui quelle previste per il completamento della Trasversale delle Serre, su cui il mio impegno è costante e tenace e per la messa in sicurezza della SS106 oltre al completamento del terzo megalotto per cui discuterò direttamente i dettagli nei prossimi giorni presso l’Anas Calabria, mi entusiasma adesso confermare il finanziamento della progettazione del nuovo itinerario in variante per il collegamento Catanzaro-Crotone”. Intanto il segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo, punta l’indice sul rapporto Pendolaria 2019 su “La situazione e gli scenari del trasporto ferroviario in Italia”, presentato a Palermo da Legambiente, “che ci offre, dice, i dati aggiornati di un quadro drammatico perché vede il fenomeno nel suo insieme, cogliendo l’enorme differenza di qualità dei servizi su rotaia tra le diverse aree del Paese”. Russo chiede “alla politica, al Governo regionale e al Governo centrale di agire responsabilmente e con celerità per affrontare e vincere una sfida decisiva per la crescita del nostro territorio”.

