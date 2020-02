“Sono qui per il ringraziamento dei calabresi e degli italiani tutti per avere ripulito questa splendida terra. In una notte alle porte del Natale abbiamo messo in carcere oltre trecento persone, è il migliore incoraggiamento per la gente perbene. Ci tenevo a ringraziare l’Arma a nome di tutti gli italiani”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Vibo Valentia dove ha partecipato ad un incontro con i vertici dell’Arma dei Carabinieri, promosso dopo l’operazione “Rinascita Scott”. “Da ministro ho raddoppiato la potenza dell’Agenzia per i beni confiscati alle mafie, per questo mi piacerebbe che quelli che parlano di cancellazione dei decreti sicurezza li leggessero, perché, al di là del tema dell’immigrazione, hanno raddoppiato gli uomini, i mezzi le sedi e i poteri dell’Agenzia dei beni confiscati a mafia, camorra e ‘ndrangheta perché questa gente bada solo al portafoglio quindi bisogna sconfiggerla aggredendo il loro portafoglio”, ha detto ancora Matteo Salvini. Il leader della Lega ha anche parlato del futuro della Regione. “Adesso si tratta di far partire una Giunta di uomini e donne ‘tosti’, puntando soprattutto sul lavoro che è quello che chiedono i calabresi”, ha detto Salvini rispetto ai prossimi impegni della Lega in Calabria ed alla Giunta regionale che affiancherà la neo presidente Jole Santelli. Quindi, rispetto alle deleghe in giunta, Salvini ha aggiunto: “Non abbiamo ancora parlato e non ci sono gli eletti definitivi. L’ho detto che occuparci di agricoltura, pesca e turismo per noi sarebbe un orgoglio, perché lo facciamo ovunque governiamo. Agricoltura, pesca e turismo per la Calabria potrebbero essere l’oro, il petrolio di questa terra, se ben gestiti e ben curati”.

