CATANZARO/ Si è svolta un’assemblea pubblica per scongiurare la chiusura del convento dei frati Cappuccini della chiesa del monte dei morti e della misericordia di Catanzaro. Molti fedeli si sono riuniti nel tentativo di porre un freno alla paventata chiusura del convento dei frati cappuccini che da secoli sono ospitati nel capoluogo calabrese.

Nei mesi scorsi è stata posta la problematica anche all’attenzione del consiglio comunale della città di Catanzaro che ha deliberato un atto di indirizzo rivolto a tutti gli organi competenti supportato da una petizione, al fine di non veder sottratto indebitamente un altro pezzo di storia del capoluogo. Nonostante sulla facciata della chiesa compaia la data A.D. 1728, la storia effettiva del luogo di culto risale ad ancor prima del secolo XVII.

Nei giorni scorsi è stata inoltre inviata al Padre Generele dei frati cappuccini in Roma una lettera in cui si chiede nuovamente di rivedere le posizioni e trovare una soluzione per permettere ai frati di rimanere in città. A nulla sono servite le varie sollecitazioni ed è proprio per questo motivo che si è deciso di indire un incontro pubblico che è stato comunicato a mons. Vincenzo Bertolone. L’assemblea è stata aperta a tutti i cittadini e associazioni che hanno a cuore la presenza di questo ultra secolare presidio nella città di Catanzaro e del mantenimento nella Chiesa del monte dei beni artistici e librari che rischiano di essere portati altrove.

