RTC Anteprima Sport/Serie C/Us Catanzaro

VIGILIA/”Andiamo a Rieti per continuare a battere il ferro caldo e per vincere”. Gaetano Auteri, tecnico dell’Us Catanzaro, è perentorio nella conferenza stampa di presentazione della sfida che si disputerà nella città laziale inell’anticipo sabato pomeriggio alle ore 15,00, valevole per la sesta giornata del campionato di serie C gruppo centrosud, sesta giornata di ritorno. L’allenatore punta a conquistare la terza vittoria di fila da quando si è re-insediato in panchina, confortato anche da un calendario piu’ favorevole rispetto al predecessore Gianluca Grassadonia: Leonzio e Rieti infatti sono avversari di ultima fascia mentre la Viterbese fuori casa non è insormontabile. Sei punti già messi in cascina, a Rieti c’è la possibilità di fare en plein e di chiudere il cerchio con una striscia assai positiva che rilancerebbe prepotentemente le ambizioni del Catanzaro. “Sappiamo che il Rieti è una squadra viva, nonostante sia ultima, i recenti risultati lo hanno dimostrato. Noi non ci culliamo su nulla perchè abbiamo fame di continuare a vincere e dobbiamo farlo, ci sono le condizioni per proseguire la scia utile e centrare il risultato pieno. Le prossime gare, quelle con avversarie piu’ blasonate in confronti piu’ sentiti, sarà piu’ agevole prepararle, considerando le altissime motivazioni dell’ambiente”.

FORMAZIONE/ Auteri, pur ovviamente evitando di svelare le sue intenzioni, ha affermato di avere le idee già chiare: “Gara da interpretare nel modo giusto, possono servire molti elementi con caratteristiche differenti. Non so ancora se in attacco sarà una gara per calciatori brevilinei o piu’ piazzati, molto dipenderà dalle condizioni del terreno di gioco. In ogni caso disponiamo di numerosi elementi che potranno apportare un contributo notevole”.

redazione@giornaledicalabria.it