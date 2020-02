“Una delle iniziative della Lega nell’immediato futuro nel Consiglio regionale sarà la richiesta di cambiamento dello Statuto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria nel cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia. “Siamo dell’idea – ha aggiunto – che chi occupa il posto di assessore, proprio per la mole di lavoro e di impegni cui deve fare fronte, non possa contemporaneamente fare il Consigliere. È cosi in altre Regioni del Paese, si può fare anche in Calabria”. Salvini ha poi detto di avere parlato con i pescatori di Bagnara aggiungendo che “con queste limitazioni e queste regole europee non solo la pesca mediterranea ma anche l’agricoltura della Calabria non emergeranno mai dallo stato di crisi”. Il leader della Lega ha poi annunciato che per le comunali di Reggio avanzerà una propria proposta “di sindaco o di sindaca” e che “non appena conquisteremo il Comune lavoreremo per completare” il nuovo palazzo di giustizia.

“Si è in attesa che la Corte d’Appello di Catanzaro termini i conteggi dei voti, ripartisca i seggi e ci dia un responso ufficiale. Nel frattempo sto lavorando per capire lo stato dell’arte in alcuni settori strategici sui quali non abbiamo più tempo da perdere ed è necessario intervenire fin da subito”. E’ quanto scrive intanto la neo presidente della Regione Calabria Jole Santelli in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook a dieci giorni dall’elezione a Governatrice. Santelli, nel post, fa riferimento a quanti incontrandola o scrivendole si sono complimentati con la vittoria chiedendo lumi sui tempi e sulla composizione del nuovo esecutivo. “So che avete riposto in me e nel progetto che rappresento – prosegue Santelli – tanta fiducia. Farò in modo di non deluderla, perché so di poter contare su una bella squadra con cui lavorare e, soprattutto, con la grande squadra dei calabresi. A prestissimo!”.

