A Crotone ha preso il via il laboratorio di fumetto e storytelling, un progetto fortemente voluto e promosso dall’associazione Sabir e dalla Caritas di Crotone-Santa Severina, cofinanziato dalla Fondazione Carical.

Il laboratorio, aperto a tutti i ragazzi dai 14 anni in su e ai migranti residenti sul territorio crotonese, si collega alla campagna “Share the journey” lanciata da Papa Francesco e da Caritas Internationalis per sensibilizzare e promuovere una diversa conoscenza del fenomeno migratorio e delle problematiche ad esso legate.

L’Associazione Sabir, nell’ambito della campagna lanciata dal Papa, ha inteso promuovere un’iniziativa volta a contribuire alla riflessione e alla comprensione del fenomeno migratorio, e nello specifico orientata a far capire le motivazione che spingono i migranti a lasciare la loro terra natia. La migrazione è un fenomeno complesso, antico e globale, ed attraverso il progetto Laboratorio di fumetto e storytelling, l’associazione Sabir ha voluto offrire un nuovo un aiuto concreto ai migranti che potranno più facilmente raccontare e raccontarsi alla comunità attraverso il fumetto.

Il Social Hub del progetto, ovvero il luogo gestito dall’associazione Sabir e dalla Caritas, si trova in piazza Duomo a Crotone ed è un centro di aggregazione giovanile, incubatore di comunità e spazio di condivisione, all’interno del quale vengono realizzate attività di formazione, attività culturali e artistiche. Il laboratorio di fumetti e di storytelling coinvolge un gruppo di ragazzi del posto ed un gruppo di migranti che attraverso il disegni potranno raccontare il loro viaggio, le loro speranze, i loro sogni, le loro difficoltà e le ferite che si portano dietro.

L’obiettivo finale è la preparazione di una graphic novel che, attraverso linguaggi innovativi, possa parlare ai giovani di temi difficili e complessi. Il laboratorio è tenuto da Valentina Muzzi e da Vittoria Devona. Per avere maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio Caritas o all’associazione Sabir sui social o agli indirizzi mail caritascrotone@libero.it e associazionesabir@gmail.com.