RTC SPORT NEWS/Serie B/ Cosenza Calcio

La gara Cosenza-Benevento, in programma domenica 9 febbraio, ore 21, allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza, è stata affidata a Marco Serra di Torino.

Il direttore di gara piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Michele Lombardi di Brescia. Quarto ufficiale Manuel Robilotta di Sala Consilina. La capolista, assoluta protagonista in campionato, scende in Calabria potendo contare su un ampio margine di distacco dalle inseguitrici, i lupi invece sono terzultimi, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Le due squadre si sono affrontate ventuno volte a Cosenza. Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, vittoriosi in quattordici occasioni. Cinque i pareggi, di cui l’ultimo a reti bianche nella scorsa stagione, mentre sono due le affermazioni per gli ospiti. Sono tre gli ex della gara, tutti nelle file dei padroni di casa:

Achraf LAZAAR: Benevento da gennaio a giugno 2018, 9 presenze e 1 gol

Mirko CARRETTA: Benevento 2011/2012, 11 presenze e 0 gol

Raúl ASENCIO: Benevento 2018/2019, 23 presenze e 3 gol