RTC SPORT NEWS/Anteprima serie C/Us Vibonese

L’incontro Picerno – Vibonese in programma domenica 9 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio “Viviani” di Potenza sarà diretto dal sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Il fischietto lombardo sarà assistito da Fabrizio Giorgi di Legnano e Massimiliano Bonomi di Milano. Si tratta di uno scontro diretto vero e proprio che i rossoblu’ non possono e non devono fallire per non essere risucchiati nelle zone basse, anzi devono tenere distanti in classifica proprio i lucani.

Intanto Franco Signorelli è ufficialmente un giocatore dall’U.S. Vibonese Calcio. Classe ‘91, centrocampista, ha firmato stamattina il contratto che lo legherà al club rossoblu fino a fine stagione.

L’ex Salernitana e Ternana tra le altre, dopo essersi svincolato dall’Fc Voluntari (Romania) oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Giacomo Modica.